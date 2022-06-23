تقارير نشرة الاخبار
23 حزيران 2022 - 13:51
23/06/2022 13:51:00
ميقاتي رئيسا مكلفا... فكيف توزعت اصوات النواب في استشارات؟
ميقاتي رئيسا مكلفا... فكيف توزعت اصوات النواب في استشارات؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاستشارات,نجيب ميقاتي,ميقاتي رئيسا مكلفا... فكيف توزعت اصوات النواب في استشارات؟
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
بـ 54 صوتاً فقط كُلف الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
نجيب ميقاتي
الاستشارات
إقرأ أيضاً