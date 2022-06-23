تقارير نشرة الاخبار
23 حزيران 2022 - 13:51
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ميقاتي رئيسا مكلفا... فكيف توزعت اصوات النواب في استشارات؟

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Lebanon News
بـ 54 صوتاً فقط كُلف الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة.
 
 
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