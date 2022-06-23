ميقاتي للـLBCI: أنا مرن... وماذا قال عن حكومة بلون واحد؟

الإعلان

أكّد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أنه سيسعى بكل جدية لتحقيق عملية تأليف الحكومة.وشدد، في حديث خاص للـLBCI، على أنه لا يمكن ان اقبل بأي حكومة تتعارض مع الامور الوطنية الاساسية، مشيراً الى أنه مرن ولا يضع شروطاً للتشكيل.واعتبر أن الأهم أن يتعهد وزير الطاقة المقبل بالسير بخطة الطاقة "فاللبنانيون لا يستطيعون الانتظار أكثر بخصوص هذا الموضوع".ورأى أنه يصعب تشكيل حكومة بلون واحد قائلاً: لا أقبل بها.