تقارير نشرة الاخبار
25 حزيران 2022 - 13:55
Back

اليوم الاول من امتحانات الشهادة المتوسطة انتهى وسط التحديات

كيف مرّ هذا اليوم؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار امتحانات رسمية, تلاميد , وزارة التربية ,امتحانات الشهادة المتوسطة,كيف مرّ هذا اليوم؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
الساعة السابعة من صباح السبت وقف التلامذة أمام مراكز الامتحان لخوض أولى الاستحقاقات الجدّية في حياتهم.

فبعد توقف قسري دام لعامين بسبب جائحة كورونا استُئنفت امتحانات الشهادة المتوسطة.

نحو 60800 تلميذ خاضوا هذه التجربة على الاراضي اللبنانية كافة وفي عيون غالبيتهم حماسة وتوق للنجاح والتقدم رغم كل الأزمات والصعوبات.
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً