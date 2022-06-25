اليوم الاول من امتحانات الشهادة المتوسطة انتهى وسط التحديات

الساعة السابعة من صباح السبت وقف التلامذة أمام مراكز الامتحان لخوض أولى الاستحقاقات الجدّية في حياتهم.
فبعد توقف قسري دام لعامين بسبب جائحة كورونا استُئنفت امتحانات الشهادة المتوسطة.
نحو 60800 تلميذ خاضوا هذه التجربة على الاراضي اللبنانية كافة وفي عيون غالبيتهم حماسة وتوق للنجاح والتقدم رغم كل الأزمات والصعوبات.
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