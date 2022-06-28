اليوم الثاني من الاستشارات النيابية غير الملزمة

اليوم الثاني من الاستشارات النيابية غير الملزمة

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LBCI News Lebanon

اجرى الرئيسُ المكلف تأليف الحكومة، لليوم الثاني على التوالي، استشاراتٍ نيابيةٍ غيرُ ملزمة للوقوفِ عندَ رأيِ الكُتل والنواب حولَ شكلِ الحكومة وما يَنتظُر منها.



وقد قاطع الاستشاراتٌ النائب اشرف ريفي قائلاً إنه بات من العبثِ اضفاءَ الشرعيةِ على هذا المسار. كما اعتذرَ عن حضورِها النائب جميل السيد، واصفاً اياها "بالمسرحية".

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