امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم بهدوء

في عيونهم طوق للنجاح للإنطلاق في حياتهم الجامعية ومنها الى سوق العمل، توجه 41464 من أصل 44223 تلميذا تقدموا بطلب ترشيح، الى مراكز الإمتحانات الثانوية الرمسية الـ240 المنتشرة على كل الأراضي اللبناني لتقديم امتحاناتهم في يومها الأول، للشهادة الثانوية في فروعها الأربعة: العلوم العامة، علوم الحياة، الإجتماع والإقتصاد وفرع الآداب والإنسانيات.
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