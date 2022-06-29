تقارير نشرة الاخبار
29 حزيران 2022 - 07:51
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امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم بهدوء

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Lebanon News
في عيونهم طوق للنجاح للإنطلاق في حياتهم الجامعية ومنها الى سوق العمل، توجه 41464 من أصل 44223 تلميذا تقدموا بطلب ترشيح، الى مراكز الإمتحانات الثانوية الرمسية الـ240 المنتشرة على كل الأراضي اللبناني لتقديم امتحاناتهم في يومها الأول، للشهادة الثانوية في فروعها الأربعة: العلوم العامة، علوم الحياة، الإجتماع والإقتصاد وفرع الآداب والإنسانيات.
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