ميقاتي مستجوب أمام لجنة المال والموازنة

هل ستمر بسلاسة؟

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LBCI News Lebanon

سيطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من لجنة المال والموازنة في اللقاء المقرر يوم الخميس أن تسارع لإقرار ما تبقى من بنود مشروع موازنة ٢٠٢٢ تمهيدا لإقرارها في الهيئة العامة كأحد الشروط المطلوبة من صندوق النقد الدولي لتوقيع الاتفاق النهائي معه، وسيذكر الرئيس ميقاتي اللجنة وعبرها الرأي العام أن هذا الاتفاق كان يفترض أن ينفذ بدءا من هذا الشهر وعلى مدى ٤ سنوات وصولا الى حزيران ٢٠٢٦ ليحصل لبنان بموجبه على ٣ مليار دولار من الصندوق ستكون محفزا لدول وجهات مانحة على مساعدة لبنان ماليا بمليارات الدولارات أيضا.

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