ميقاتي مستجوب أمام لجنة المال والموازنة

سيطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من لجنة المال والموازنة في اللقاء المقرر يوم الخميس أن تسارع لإقرار ما تبقى من بنود مشروع موازنة ٢٠٢٢ تمهيدا لإقرارها في الهيئة العامة كأحد الشروط المطلوبة من صندوق النقد الدولي لتوقيع الاتفاق النهائي معه، وسيذكر الرئيس ميقاتي اللجنة وعبرها الرأي العام أن هذا الاتفاق كان يفترض أن ينفذ بدءا من هذا الشهر وعلى مدى ٤ سنوات وصولا الى حزيران ٢٠٢٦ ليحصل لبنان بموجبه على ٣ مليار دولار من الصندوق ستكون محفزا لدول وجهات مانحة على مساعدة لبنان ماليا بمليارات الدولارات أيضا.
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