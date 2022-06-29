امتحانات الثانوية العامة انطلقت بهدوء وسط تفاوت في اداء الطلاب

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في عيونهم طوق للنجاح، للإنطلاق في حياتهم الجامعية ومنها الى سوق العمل، توجه 41464 من أصل 44223 تلميذ تقدموا بطلب ترشيح، الى مراكز الإمتحانات الثانوية الرسمية الـ240 المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية لتقديم امتحاناتهم في يومها الأول، للشهادة الثانوية في فروعها الأربعة: العلوم العامة، علوم الحياة، الإجتماع والإقتصاد وفرع الآداب والإنسانيات.