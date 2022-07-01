مهرجانات بيت الدين مجانية هذا العام

مهرجانات بيت الدين تعود

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LBCI News Lebanon

لأن الحياة تليق بلبنان ولأن الصيف لا يكتمل من دون مهرجانات، إنتم على موعد هذه السنة مع مهرجانات بيت الدين التي ستُقام من 13 لـ17 تموز بعد غياب سنتين.



عاصمة إمارة الشهابيين بانتظار كل لبناني ومغترب وسائح للمشاركة بالمهرجانات التي ستُقام مجانًا بساحة "السلاملك" الداخلية، وهي الساحة التي بدأت فيها مهرجانات بيت الدين العام 1984.

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