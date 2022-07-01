تقارير نشرة الاخبار
01 تموز 2022 - 13:45
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الهجرة غير الشرعية... تابع

الهجرة غير الشرعية... تابع Lebanon, news ,lbci ,أخبار عكار,مرفأ العبدة,الهجرة غير الشرعية... تابع
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Lebanon News
هذا القارب الراسي في مرفأ العبدة في عكار ضبطه الجيش اللبناني ليل الخميس الجمعة.

تتقاطع المصادر العسكرية مع مصادر محلية بأن ضبطه يعود إلى وجود شبهة ومعلومات على تحضيره لاستخدامه في تهريب لبنانيين وسوريين من العبدة إلى إيطاليا في إطار هجرة المراكب غير الشرعية، مشيرة إلى أن المركب لم يكن على متنه أي شخص ولم يكن في طور الإبحار.
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المركب نقل من العبدة بعد وصول قوة عسكرية كبيرة للجيش مرفأ العبدة المخصص لمراكب الصيد.
 
 
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