الهجرة غير الشرعية... تابع

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هذا القارب الراسي في مرفأ العبدة في عكار ضبطه الجيش اللبناني ليل الخميس الجمعة.تتقاطع المصادر العسكرية مع مصادر محلية بأن ضبطه يعود إلى وجود شبهة ومعلومات على تحضيره لاستخدامه في تهريب لبنانيين وسوريين من العبدة إلى إيطاليا في إطار هجرة المراكب غير الشرعية، مشيرة إلى أن المركب لم يكن على متنه أي شخص ولم يكن في طور الإبحار.المركب نقل من العبدة بعد وصول قوة عسكرية كبيرة للجيش مرفأ العبدة المخصص لمراكب الصيد.