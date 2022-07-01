هل حملت السفيرة الأميركية أي جديد عن التفاوض مع العدو الإسرائيلي؟

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ليس بالضرورة أن يعود الوسيط الأميركي آموس هوكستين إلى بيروت من أجل متابعة المحادثات المتعلقة بعملية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فهو كلف سفيرة الولايات المتحدة في لبنان بنقل ما توصل إليه مع الإسرائيليين إلى المسؤولين اللبنانيين، بعدما كان قد أبلغ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بما تحقق.وقد شدد بو صعب على أن العمل مستمر في هذا الملف وليس هناك أي إسترخاء أو تراجع ولكن هناك حذر في الإدلاء بالمعلومات حرصًا على نجاح المهمة الأميركية.