تقارير نشرة الاخبار
01 تموز 2022 - 13:38
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هل حملت السفيرة الأميركية أي جديد عن التفاوض مع العدو الإسرائيلي؟

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Lebanon News
ليس بالضرورة أن يعود الوسيط الأميركي آموس هوكستين إلى بيروت من أجل متابعة المحادثات المتعلقة بعملية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فهو كلف سفيرة الولايات المتحدة في لبنان بنقل ما توصل إليه مع الإسرائيليين إلى المسؤولين اللبنانيين، بعدما كان قد أبلغ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بما تحقق.

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وقد شدد بو صعب على أن العمل مستمر في هذا الملف وليس هناك أي إسترخاء أو تراجع ولكن هناك حذر في الإدلاء بالمعلومات حرصًا على نجاح المهمة الأميركية.
 
 
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