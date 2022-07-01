حراك دبلوماسي عربي - خليجي في اتجاه لبنان

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LBCI News Lebanon

اهتمام عربي واضح بلبنان، حمله الضيوف العرب الذين يزورون بيروت للمشاركة في الاجتماع التشاوري الذي ينعقد السبت في لبنان بحضور رؤوساء وفود 21 دولة عربية وخليجية.



الاجتماع وان كان روتينيا الا انه يشكل مناسبة وفرصة للبنان لتأكيد دوره العربي وهو ما أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب الذين وصلوا الى بيروت.

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