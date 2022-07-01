تقارير نشرة الاخبار
01 تموز 2022 - 13:51
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أكثر من مئة طالب لبناني جامعي في فرنسا مهددين بوقف التعليم

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Lebanon News
ها هم طلاب لبنان وخريجوه يدفعون أثمان الإنهيار في شتى المجالات.

أكثر من تطالهم المعاناة هم طلاب الدكتوراة في المختبرات في فرنسا وهم من خريجي الجامعة اللبنانية الذين يتابعون تخصصهم هناك.
 
نحو 106 طلاب يتابعون تخصصهم في أكثر من مجال وخصوصًا في مجالات المختبرات البيولوجية والكيميائية والرياضيات في أكثر من جامعة فرنسية يعانون منذ بداية العام من مشكلة تحويل الأموال لهم.
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