أكثر من مئة طالب لبناني جامعي في فرنسا مهددين بوقف التعليم

ها هم طلاب لبنان وخريجوه يدفعون أثمان الإنهيار في شتى المجالات.
أكثر من تطالهم المعاناة هم طلاب الدكتوراة في المختبرات في فرنسا وهم من خريجي الجامعة اللبنانية الذين يتابعون تخصصهم هناك.
نحو 106 طلاب يتابعون تخصصهم في أكثر من مجال وخصوصًا في مجالات المختبرات البيولوجية والكيميائية والرياضيات في أكثر من جامعة فرنسية يعانون منذ بداية العام من مشكلة تحويل الأموال لهم.
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