حرب المسيرات بدأت... كاريش تحت مرمى حزب الله!

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هي مشاهد من ظهرِ السبت، عندما اعترضت الطائرات الحربيّة وسفينة الصواريخِ الاسرائيلية ثلاث مسيرات، انطلقت من لبنان نحو المياه الاقتصادية الإسرائيلية بحسب بيانِ الجيشِ العدو الاسرائيليّ.جيشُ العدو أكد أن المسيرات تابعة لحزب الله وكانت متّجهة نحو حقل "كاريش". لكنّ هذه المسيّرات لم تُشكل تهديدا حقيقيا أثناء تحليقها.وحزبُ الله لم يتأخرْ في التأكيد أنّه من اطلق المُسيرات...