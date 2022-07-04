تقارير نشرة الاخبار
04 تموز 2022 - 08:02
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ملف النازحين السوريين في لبنان حضر في قصر بعبدا..

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Lebanon News
حضر ملف النازحين السوريين في لبنان والبحث في امكانية عودتهم الى سوريا، اليوم في قصر بعبدا حيث عرض وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين مع رئيس الجمهورية آخر تفاصيل الحوار القائم مع الجانب السوري والامم المتحدة لتأمين العودة. 

وشدد الوزير عصام شرف الدين على ان الاجتماعات افضت الى تفاهم مع مفوض شؤون اللاجئين في الامم المتحدة على تشكيل لجنة ثلاثية مع لبنان وسوريا لبحث التفاصيل الامنية خلال مرحلة العودة. 
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وذكر بأن مفوض الامم المتحدة ربط موضوع العودة بملف المعارضين فكان جواب لبنان بأنه لا يجوز الربط بين مجموعة صغير بعودة اكثر من مليون ونصف نازح، مذكراً بأن الحل يكمن اما بتأمين المعارضين لتسوية قانونية واما ترحيلهم عبر الامم المتحدة لدول اخرى. 

 
 
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