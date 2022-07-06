بعد الكشف عن جريمة القاع بحق عدد من اطفالها.. الجمعيات الخاصة تتحرك لمتابعة صحتهم النفسية

ختمت النيابة العامة في البقاع التحقيق في جريمة الاعتداء الجنسي على قاصرين في بلدة القاع البقاعية وادعت على المتهم أمام قاضي التحقيق الأول في زحلة بجنايات مختلفة تصل عقوبتها الى العشرة أعوام سجن. لكن الوقائع التي استندت اليها التحقيقات وادعاء النيابة العامة في البقاع تختلف عما تم تناقله في الساعات الماضية عن القضية لكن القاسم المشترك بين الوقائع تبقى في وجود جريمة اعتداء جنسي في حق قاصرين ستترك آثارا سلبية كبيرة عليهم اذا لم يحظوا بالعناية التفسية والاجتماعية المبكرة.
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