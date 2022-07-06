تقارير نشرة الاخبار
06 تموز 2022 - 13:57
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بعد الكشف عن جريمة القاع بحق عدد من اطفالها.. الجمعيات الخاصة تتحرك لمتابعة صحتهم النفسية

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Lebanon News
ختمت النيابة العامة في البقاع التحقيق في جريمة الاعتداء الجنسي على قاصرين في بلدة القاع البقاعية وادعت على المتهم أمام قاضي التحقيق الأول في زحلة  بجنايات مختلفة تصل عقوبتها الى العشرة أعوام سجن. لكن الوقائع التي استندت اليها التحقيقات وادعاء النيابة العامة في البقاع تختلف عما تم تناقله في الساعات الماضية عن القضية لكن القاسم المشترك بين الوقائع تبقى في وجود جريمة اعتداء جنسي في حق قاصرين ستترك آثارا سلبية كبيرة عليهم اذا لم يحظوا بالعناية التفسية والاجتماعية المبكرة.
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