تفريغ حاويات المواد الغذائية بدأ...

في مرفأ بيروت، بدأ تفريغ الحاويات التي تحتوي مواد غذائية والتي كانت مكدسة لأسابيع بسبب الإضراب المفتوح لموظفي الإدارة العامة، وتحديدا الدوائر المختصة بإجراء التحاليل على البضائع المستوردة.
وفي هذا السياق، كانت جولة لوزيري الصناعة جورج بوشيكيان والزراعة عباس الحاج حسن الى مرفأ بيروت للاطلاع على حسن سير عملية التفريغ، مؤكدين وضع آليات لتسريع وتسهيل المعاملات وإدخال البضائع الى البلد.
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