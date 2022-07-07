زحلة والفرزل... الطاقة الشمسية تتقدم

تعددت الأسباب والدولة عاجزة وستبقى ربما عاجزة عن تأمين التيار الكهربائي.
إزاء هذه المشكلة المستعصية، كانت المبادرة الفردية الأولى بوضع مولدات خاصة في الأحياء السكنية يشتري منها المواطن الطاقة، ولكن مع إرتفاع ساعات التقنين وارتفاع فاتورة المولدات في شكل جنوني جراء إرتفاع سعر المازوت، توجه المواطن اللبناني نحو الطاقة البديلة ولا سيما الطاقة الشمسية لتوفير التيار الكهربائي.
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