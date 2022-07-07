تقارير نشرة الاخبار
07 تموز 2022 - 13:56
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زحلة والفرزل... الطاقة الشمسية تتقدم

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Lebanon News
تعددت الأسباب والدولة عاجزة وستبقى ربما عاجزة عن تأمين التيار الكهربائي.

إزاء هذه المشكلة المستعصية، كانت المبادرة الفردية الأولى بوضع مولدات خاصة في الأحياء السكنية يشتري منها المواطن الطاقة، ولكن مع إرتفاع ساعات التقنين وارتفاع فاتورة المولدات في شكل جنوني جراء إرتفاع سعر المازوت، توجه المواطن اللبناني نحو الطاقة البديلة ولا سيما الطاقة الشمسية لتوفير التيار الكهربائي.
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