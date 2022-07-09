لبنان عند موقفه بضرورة بدء إعادة النازحين السوريين وتركيا سبقته في هذا المجال

ما إن فكّر لبنان في خطة ٍ لبدء ترحيل نازحين سوريين على اراضيه الى بعض المناطق الآمنة في بلادهم حتى تلقّى ردود َ فعل ٍ غير مرحّبة من بعض المنظمات الدولية إنطلاقا ً ممّا تعتبره تعريض هؤلاء للخطر في بلادهم، لكنّ هذه المنظمات لم تفعل شيئا ً أو أقلّه التزمت الصمت إزاء أمر ٍ مشابه قامت وتقوم به تركيا التي شرَعت بترحيل آلاف السوريين الى محافظة إدلب ، وقد سجّل معبر باب الهوى لوحده حتى الآن ترحيل 7700 لاجئ سوري من تركيا منذ بداية العام الحالي.
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