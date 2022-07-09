تقارير نشرة الاخبار
09 تموز 2022 - 13:44
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لبنان عند موقفه بضرورة بدء إعادة النازحين السوريين وتركيا سبقته في هذا المجال

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Lebanon News
ما إن فكّر لبنان في خطة ٍ لبدء ترحيل نازحين سوريين على اراضيه الى بعض المناطق الآمنة في بلادهم حتى تلقّى ردود َ فعل ٍ غير مرحّبة من بعض المنظمات الدولية إنطلاقا ً ممّا تعتبره تعريض هؤلاء للخطر في بلادهم، لكنّ هذه المنظمات لم تفعل شيئا ً أو أقلّه التزمت الصمت إزاء أمر ٍ مشابه قامت وتقوم به تركيا  التي شرَعت بترحيل آلاف السوريين الى محافظة إدلب ، وقد سجّل معبر باب الهوى لوحده حتى الآن ترحيل 7700 لاجئ سوري من تركيا منذ بداية العام الحالي.
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