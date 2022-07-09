تقارير نشرة الاخبار 09 تموز 2022 - 13:46 09/07/2022 13:46:00 "أمل" لن توافق على زيادة تعرفة الكهرباء قبل تأمين عشر ساعات تغذية

"أمل" لن توافق على زيادة تعرفة الكهرباء قبل تأمين عشر ساعات تغذية

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LBCI News Lebanon

قبل تأمين عشر ساعات تغذية بالتيار الكهربائي لن توافق حركة أمل على زيادة تعرفة الكهرباء،وقد تبلغ وزير الطاقة وليد فياض هذا الموقف أكثر من مرة كان آخرها في اجتماع لجنة الأشغال والطاقة يوم الخميس.

ويقول نواب الحركة أعضاء اللجنة أنهم يرفضون أن يدفع المواطن فاتورة مولد مرتفعة وكذلك فاتورة مرتفعة لكهرباء لبنان ما سيزيد الأعباء المالية على المواطنين. الإعلان * حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية





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