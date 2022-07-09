تقارير نشرة الاخبار
09 تموز 2022 - 13:53
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لبنان يخسر واحداً من أهمّ مصانعه!

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Lebanon News
 التهمت النيران معمل السجاد الوحيد المتبقي في لبنان في بلدة زفتا الجنوبية، والذي يُعد من أكبر معامل السجاد في الشرق الأوسط.. 
خسائر قدّرت بملايين الدولارات، وأكثر من 150 عائلة باتت بدون مصدر رزق.. 
بحسب المعلومات الأولية للتحقيق تسبّب احتكاكٌ كهربائي باندلاع النيران التي أتت على كميات كبيرة من المواد التي تستعمل في صناعة السجاد وقابلة للاشتعال الامر الذي ادى الى احتراق كميات ضخمة من السجاد والماكينات والمعدات الصناعية.
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