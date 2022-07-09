منتدى الأعمال الدولي لفتح اطر التواصل بين التجار اللبنانيين والجورجيين

Lebanon, news ,lbci ,أخبار بين التجار اللبنانيين والجورجيين,منتدى الأعمال الدولي لفتح اطر التواصل,منتدى الأعمال الدولي لفتح اطر التواصل بين التجار اللبنانيين والجورجيين

LBCI News Lebanon

نظّم المجلس العالمي للأعمال والتجارة بالتعاون مع غرفة التجارة الجورجية اللبنانية منتدى الأعمال الدولي بهدف فتح اطر التواصل بين التجار اللبنانيين والجورجيين.

هذا المنتدى الذي استمرّ على مدى 3 أيام ضم ممثلين عن وزارة الخارجية الجورجية، وزارة الاقتصاد والسياحة والزراعة، غرفة التجارة التي يرأسها اللبناني حكمت أبو زيد، اضافةً الى مؤسسة تشجيع الاستثمار وجمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من جورجيا، لبنان، وعدد من الدول الأخرى.

الإعلان