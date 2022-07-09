تقارير نشرة الاخبار
09 تموز 2022 - 13:39
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منتدى الأعمال الدولي لفتح اطر التواصل بين التجار اللبنانيين والجورجيين

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Lebanon News
  نظّم المجلس العالمي للأعمال والتجارة  بالتعاون مع غرفة التجارة الجورجية اللبنانية منتدى الأعمال الدولي بهدف فتح اطر التواصل بين التجار اللبنانيين والجورجيين.
هذا المنتدى الذي استمرّ على مدى 3 أيام ضم ممثلين عن وزارة الخارجية الجورجية، وزارة الاقتصاد والسياحة والزراعة، غرفة التجارة التي يرأسها اللبناني حكمت أبو زيد، اضافةً الى مؤسسة تشجيع الاستثمار وجمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من جورجيا، لبنان، وعدد من الدول الأخرى.
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