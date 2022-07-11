تقارير نشرة الاخبار
11 تموز 2022 - 13:37
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فرص تجارية جديدة من خلال بقايا العنب

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Lebanon News
لبنان هو من بين أقدم البلدان المنتجة للنبيذ في العالم ومن اجود انواع العنب .

الا ان عملية تصنيع النبيذ ينتج عنها في معامل النبيذ اطنان  من النفايات الزراعية مثل القشر والبذور.

ولان هذه البقايا يمكن الاستفادة منها باستخراج مكونات منها تستخدم في تحضير منتجات طبية ومستحضرات تجميلية وغذائية في بلد يعاني اقتصاديا كان مشروع  BESTMEDGRAPE البحثي المموّل من الاتحاد الاوروبي .
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