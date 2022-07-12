تمرين مشترك بين وحدات من الجيش اللبناني مع فريق تدريب من الجيش الاميركي وآخر من القوات الخاصة الاردنية

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على رغم كل الصعوبات، يواصل الجيش اللبناني تدريباته واهمها اعلانه البدء بتمرين مشترك بين وحدات من الجيش مع فريق تدريب من الجيش الاميركي وفريق من القوات الخاصة الاردنية.قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية الذي شارك في الاعلان عن التدريبات كان بحث مع قائد الجيش العماد جوزاف عون بحضور السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا علاقات التعاون بين جيشي البلدين ولا سيما تطوير قدرات القوات البحرية في الجيش اللبناني.ماذا في التمرين المشترك المرتقب؟