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ما زال اضرابُ موظفي القطاع العام يُخيّم على مفاصل الدولة ويتحكمُ بها.آخرُ مظاهر الانهيار، اعلان رؤساء الوحدات في مديرية المالية العامة عدم العودة الى العمل الّا وفق معادلة 8000 ليرة لبنانية للدولار، فضلا عن اعلان المديرية العامة للنفط انها لن تصدر جدول تركيب أسعار للمحروقات اليوم بسبب اضراب موظفي المديرية.وايضا، اعلن فنيو مصلحة الارصاد الجوية التوقف عن العمل بدءا من صباح الإثنين المقبل، مع اشارتهم الى أنّ توقف أي خدمة من خدمات المطار تجعله غير مستوفي الشروط الفنية للسلامةِ المِلاحية.كل ذلك، فيما يُعقد لقاءٌ بدعوةٍ من المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، للإعلان عن الخطة التصعيدية لكل الروابط.