الشامي: عرقلة الإصلاحات ستزيد من حجم الخسائر المالية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار صندوق النقد الدولي,سعادة الشامي,الشامي: عرقلة الإصلاحات ستزيد من حجم الخسائر المالية

LBCI News Lebanon

مرة جديدة نبه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي يستمر بالتواصل مع صندوق النقد الدولي تمهيدًا لتوقيع الإتفاق النهائي من الإستمرار في عرقلة إقرار الإصلاحات والقوانين التي يطالب بها الصندوق لأن ذلك سيرفع من قيمة الخسائر المالية التي بلغت ٧٢ مليار دولار موزعة بين ٦٣ مليار في المصرف المركزي و٩ مليار لدى المصارف معربًا عن إعتقاده بأن ما يتراوح بين ٢٥ و٣٠ مليار إستخدمها مصرف لبنان لتثبيت سعر صرف الليرة على مدى سنوات.

الإعلان