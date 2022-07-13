الشامي: عرقلة الإصلاحات ستزيد من حجم الخسائر المالية

مرة جديدة نبه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي يستمر بالتواصل مع صندوق النقد الدولي تمهيدًا لتوقيع الإتفاق النهائي من الإستمرار في عرقلة إقرار الإصلاحات والقوانين التي يطالب بها الصندوق لأن ذلك سيرفع من قيمة الخسائر المالية التي بلغت ٧٢ مليار دولار موزعة بين ٦٣ مليار في المصرف المركزي و٩ مليار لدى المصارف معربًا عن إعتقاده بأن ما يتراوح بين ٢٥ و٣٠ مليار إستخدمها مصرف لبنان لتثبيت سعر صرف الليرة على مدى سنوات.
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