بعد خطاب نصرالله عن ترسيم الحدود البحرية... الدولة اللبنانية في حيرة وهي الطرف الأضعف

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بعد خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأربعاء ورفع وتيرة التلويح بالحرب مع إسرائيل في حال عدم التوصل إلى اتفاق في شأن ترسيم الحدود البحرية واستخراج النفط والغاز، أصبح واضحا للمتابعين لهذا الملف أن الدولة اللبنانية في حيرة، فهي الطرف الأضعف ولا تعرف ما ينتظرها من خطوات لا من قبل إسرائيل ولا من قبل حزب الله.