تقارير نشرة الاخبار
14 تموز 2022 - 13:42
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بعد خطاب نصرالله عن ترسيم الحدود البحرية... الدولة اللبنانية في حيرة وهي الطرف الأضعف

أين أصبحت المفاوضات؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار ترسيم الحدود البحرية, اسرائيل , الدولة اللبنانية ,حزب الله ,أين أصبحت المفاوضات؟
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Lebanon News
بعد خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأربعاء ورفع وتيرة التلويح بالحرب مع إسرائيل في حال عدم التوصل إلى اتفاق في شأن ترسيم الحدود البحرية واستخراج النفط والغاز، أصبح واضحا للمتابعين لهذا الملف أن الدولة اللبنانية في حيرة، فهي الطرف الأضعف ولا تعرف ما ينتظرها من خطوات لا من قبل إسرائيل ولا من قبل حزب الله.
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