تقارير نشرة الاخبار
14 تموز 2022 - 13:43
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السفارة الفرنسية تحتفل بالعيد الوطني الفرنسي في قصر الصنوبر

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Lebanon News
نظّمت السفارة الفرنسية في لبنان احتفالا بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في قصر الصنوبر، حضره عدد من النواب والوزراء اللبنانيين بالاضافة إلى أعضاء من السفارة.

وأكدت السفيرة الفرنسية آن غريو أن لبنان يبقى مهما بالنسبة لفرنسا والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرغم من الحرب في اوكرانيا.

وهذه المناسبة تخلّد واقع اقتحام سجن الـbastille والذي مثّل مرحلة مهمة نوعية في مسار الثورة الفرنسية.
 
 
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