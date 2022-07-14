السفارة الفرنسية تحتفل بالعيد الوطني الفرنسي في قصر الصنوبر

نظّمت السفارة الفرنسية في لبنان احتفالا بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في قصر الصنوبر، حضره عدد من النواب والوزراء اللبنانيين بالاضافة إلى أعضاء من السفارة.
وأكدت السفيرة الفرنسية آن غريو أن لبنان يبقى مهما بالنسبة لفرنسا والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرغم من الحرب في اوكرانيا.
وهذه المناسبة تخلّد واقع اقتحام سجن الـbastille والذي مثّل مرحلة مهمة نوعية في مسار الثورة الفرنسية.
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