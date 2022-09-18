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العين على يوم الخميس، اليوم الأول لعودة العمل في المصارف، وما إذا كنا سنكون أمام مشهد يوم الجمعة نفسه، ولكن في مصارف جديدة ومناطق جديدة ومودعين جدد.ولأن لا شيء يمكن توقعه في هذا الإطار، عن المنطقة أو المصرف الذي ممكن أن يكون الهدف المقبل، تستعد الأجهزة الأمنية لتطبيق خطتها التي تم الإتفاق عليها في مجلس الأمن المركزي الذي انعقد الجمعة.