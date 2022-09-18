مشوار الأمل في المناطق اللبنانية دعما لمركز سرطان الأطفال

جرعة دعم وأمل لأطفال مرضى السرطان

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LBCI News Lebanon

صباح الأحد كان عنوانا للأمل والتشبث بالحياة...



فبمناسبة العيد العشرين لمركز سرطان الأطفال، وكون أيلول هو شهر التوعية من المرض، اجتمع عدد من نوادي السيارات والدراجات النارية بنادي اليخوت بمنطقة الواجهة البحرية في بيروت للانطلاق بمشوار الأمل "RIDE FOR HOPE" نحو المناطق اللبنانية، بمبادرة انسانية لجمع التبرعات لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان.

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