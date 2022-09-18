تقارير نشرة الاخبار
18 أيلول 2022 - 13:38
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مشوار الأمل في المناطق اللبنانية دعما لمركز سرطان الأطفال

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Lebanon News
صباح الأحد كان عنوانا للأمل والتشبث بالحياة...

فبمناسبة العيد العشرين لمركز سرطان الأطفال، وكون أيلول هو شهر التوعية من المرض، اجتمع عدد من نوادي السيارات والدراجات النارية بنادي اليخوت بمنطقة الواجهة البحرية في بيروت للانطلاق بمشوار الأمل "RIDE FOR HOPE" نحو المناطق اللبنانية، بمبادرة انسانية لجمع التبرعات لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 
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