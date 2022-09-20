تقارير نشرة الاخبار
20 أيلول 2022 - 13:46
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الترسيم البحري: ايجابية مستمرة ولقاء في نيويورك بين بو صعب وهوكستين

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Lebanon News
ها قد بتنا في المرحلة الأخيرة من الترسيم البحري الحدودي، موقف لا يختلف عليه أي من الأطراف الثلاثة: لبنان الولايات المتحدة واسرائيل.

كلام الرئيس ميشال عون الواضح بالأمس من أنّ المفاوضات في مراحلها الأخيرة دليل على ذلك. 

وما سفر نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الى الولايات المتحدة إلا للإسراع في هذا الملف، وهو عقد لقاء مع الوسيط الأميركي أموس هوكستين في إطار التواصل شبه اليومي بينهما.
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