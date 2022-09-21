وزارة الطاقة مصممة على الاحتفاظ بحصة نوفاتك

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LBCI News Lebanon

استحواذ الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة على حصة ال ٢٠% لنوفاتك والتي كانت في إطار الكونسورتيوم مع توتال الفرنسية وايني الإيطالية، جعل من الدولة اللبنانية شريكا أساسيا في القرارات التي سيتخذها هذا الكونسورتيوم في شأن البلوكين ٤ و٩ في مواقع الحفر وغيرها ، لا سيما إذا نجح اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل.

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