تقارير نشرة الاخبار
21 أيلول 2022 - 13:05
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وزارة الطاقة مصممة على الاحتفاظ بحصة نوفاتك

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Lebanon News
استحواذ الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة على حصة ال ٢٠% لنوفاتك والتي كانت في إطار الكونسورتيوم مع توتال الفرنسية وايني الإيطالية، جعل من الدولة اللبنانية شريكا أساسيا في القرارات التي سيتخذها هذا الكونسورتيوم في شأن البلوكين ٤ و٩ في مواقع الحفر وغيرها ، لا سيما إذا نجح اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل.
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