تقارير نشرة الاخبار
23 أيلول 2022 - 13:44
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لماذا تحصل حالات غرق المراكب في ايلول وهل يشكل الطقس في هذا الشهر خطرا عليها؟

لماذا تحصل حالات غرق المراكب في ايلول؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار طقس, البحر,غرق مراكب,لماذا تحصل حالات غرق المراكب في ايلول؟
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