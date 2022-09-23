تقارير نشرة الاخبار
23 أيلول 2022 - 13:44
23/09/2022 13:44:00
لماذا تحصل حالات غرق المراكب في ايلول وهل يشكل الطقس في هذا الشهر خطرا عليها؟
لماذا تحصل حالات غرق المراكب في ايلول؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار طقس, البحر,غرق مراكب,لماذا تحصل حالات غرق المراكب في ايلول؟
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
غرق مراكب
البحر
طقس
إقرأ أيضاً