مسار مناقشة موازنة العام 2022 وسط خلافات داخل القاعة …

حتى بعد ظهر الاثنين لم تكن ارقام عجز الموازنة واضحة بالنسبة للنواب. وزارة المال قدرت العجز بـ ١٦ الف مليار بناء على سيناريو دولار جمركي ١٥٠٠٠ الذي طلبه رئيس الحكومة وبعد احتساب كلفة زيادة رواتب القطاع العام بثلاثة اضعاف. لكن النواب لم يفهموا كيف تم احتساب الاضافات على الرواتب وما هي المعايير التي اعتمدت عندما تم احتساب الدولار الجمركي على اساس ١٥ الف.
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