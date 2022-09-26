ملف ترسيم الحدود يبدو أنه بدأ يصل الى خواتيمه…

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LBCI News Lebanon

تشير الإشارات والأخبار الواردة من إسرائيل إلى أن الحكومة برئاسة يائير لابيد تهيأ الرأي العام هناك لاتفاق على الترسيم الحدودي البحري مع لبنان وتخريج مسألة استغلال حقل قانا من قبل اللبنانيين وما ستحصل عليه من تعويضات مرتقبة من توتال،إضافة إلى أن هذا الاتفاق سيتيح لإسرائيل استخراج مزيد من الغاز لاستخدامه في الداخل وبيعه في الخارج...

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