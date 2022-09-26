تقارير نشرة الاخبار
26 أيلول 2022 - 13:52
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ملف ترسيم الحدود يبدو أنه بدأ يصل الى خواتيمه…

ملف ترسيم الحدود يبدو أنه بدأ يصل الى خواتيمه… Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,ترسيم,ملف ترسيم الحدود يبدو أنه بدأ يصل الى خواتيمه…
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Lebanon News
تشير الإشارات والأخبار الواردة من إسرائيل إلى أن الحكومة برئاسة يائير لابيد تهيأ الرأي العام هناك لاتفاق على الترسيم الحدودي البحري مع لبنان وتخريج مسألة استغلال حقل قانا من قبل اللبنانيين وما ستحصل عليه من تعويضات مرتقبة من توتال،إضافة إلى أن هذا الاتفاق سيتيح لإسرائيل استخراج مزيد من الغاز لاستخدامه في الداخل وبيعه في الخارج...
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