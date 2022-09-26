ملف ترسيم الحدود يبدو أنه بدأ يصل الى خواتيمه…

تشير الإشارات والأخبار الواردة من إسرائيل إلى أن الحكومة برئاسة يائير لابيد تهيأ الرأي العام هناك لاتفاق على الترسيم الحدودي البحري مع لبنان وتخريج مسألة استغلال حقل قانا من قبل اللبنانيين وما ستحصل عليه من تعويضات مرتقبة من توتال،إضافة إلى أن هذا الاتفاق سيتيح لإسرائيل استخراج مزيد من الغاز لاستخدامه في الداخل وبيعه في الخارج...
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