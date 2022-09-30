هل يجبر أطباء الكلى على التوقف القسري عن العمل؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار أمراض الكلى, أطباء,الأزمة الإقتصادية,هل يجبر أطباء الكلى على التوقف القسري عن العمل؟

LBCI News Lebanon

هي صرخة طبيب يعاني مثل جميع اللبنانيين جراء الأزمة الإقتصادية التصاعدية، التي وبعد عامين، لم يجد لها السياسيون حلولًا جذرية.



فأطباء أمراض الكلى، والذين انخفض عددهم من 188 طبيبًا إلى 140، مهددون بالتوقف القسري عن العمل نتيجة عدم تقاضيهم حقوقهم المالية التي سبق أن أقرتها وزارة الصحة وهي تقضي برفع بدل أتعاب الطبيب المعالج من 30 ألف ليرة لبنانية إلى 200 ألف ليرة عن كل جلسة.

الإعلان