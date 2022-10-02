أطفال ونساء لبنانيون في معتقلات ومخيمات وسجون من مالطا واليونان وصولا الى تركيا...

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LBCI News Lebanon

بقهر وحرقة وبكاء تروي هذه السيدة قصة ابنها وعائلته الذين أرادوا الوصول الى ايطاليا قبل اسابيع في مركب غير شرعي فعلقوا في اليونان.



تقول السيدة ان ابنها محتجز في مخيم وعائلته في مخيم آخر تم فصلهم عن بعضهم مع لبنانيين آخرين يصل عددهم الى 16 لبنانيا.



مأساة المهاجرين غير الشرعيين وثقها الموت والغرق ووثقت أيضا باحتجازهم في بلدان لم يقصدوها كحال عائلة هذه السيدة واللبنانيين الآخرين المحتجزين في اليونان.

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