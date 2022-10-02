تقارير نشرة الاخبار
02 تشرين الأول 2022 - 13:52
Back

أطفال ونساء لبنانيون في معتقلات ومخيمات وسجون من مالطا واليونان وصولا الى تركيا...

أطفال ونساء لبنانيون في معتقلات ومخيمات وسجون من مالطا واليونان وصولا الى تركيا... Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنانيون, تركيا, اليونان,المهاجرين غير الشرعيين,أطفال ونساء لبنانيون في معتقلات ومخيمات وسجون من مالطا واليونان وصولا الى تركيا...
episodes
Lebanon News
بقهر وحرقة وبكاء تروي هذه السيدة قصة ابنها وعائلته الذين أرادوا الوصول الى ايطاليا قبل اسابيع في مركب غير شرعي فعلقوا في اليونان. 

تقول السيدة ان ابنها محتجز في مخيم وعائلته في مخيم آخر تم فصلهم عن بعضهم مع لبنانيين آخرين يصل عددهم الى 16 لبنانيا. 

مأساة المهاجرين غير الشرعيين وثقها الموت والغرق ووثقت أيضا باحتجازهم في بلدان لم يقصدوها كحال عائلة هذه السيدة واللبنانيين الآخرين المحتجزين في اليونان. 
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً