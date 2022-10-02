أطفال ونساء لبنانيون في معتقلات ومخيمات وسجون من مالطا واليونان وصولا الى تركيا...

بقهر وحرقة وبكاء تروي هذه السيدة قصة ابنها وعائلته الذين أرادوا الوصول الى ايطاليا قبل اسابيع في مركب غير شرعي فعلقوا في اليونان.
تقول السيدة ان ابنها محتجز في مخيم وعائلته في مخيم آخر تم فصلهم عن بعضهم مع لبنانيين آخرين يصل عددهم الى 16 لبنانيا.
مأساة المهاجرين غير الشرعيين وثقها الموت والغرق ووثقت أيضا باحتجازهم في بلدان لم يقصدوها كحال عائلة هذه السيدة واللبنانيين الآخرين المحتجزين في اليونان.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية