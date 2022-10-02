تقارير نشرة الاخبار
02 تشرين الأول 2022 - 13:25
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مناصرو علم الدين يطلقون الرصاص عشوائيًا بعد اخلاء سبيله اثر اطلاقه النار من سلاح حربي

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Lebanon News
 مشهد اطلاق النار من سلاح حربي والذي اوقف على اساسه النائب السابق عثمان علم الدين لم يكن كافياً لمحاسبته قضائياً. اخلي سبيل علم الدين بسند اقامة بعد ساعات من توقيفه. 

وفور خروجه اطلق مناصروه الرصاص عشوائياً وبشكل مكثف في ارجاء المنية. وقد شكر علم الدين عضو كتلة تجدد النائب اشرف ريفي والقوات اللبنانية على مساعيهما لإخلاء سبيله. 
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