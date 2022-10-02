مناصرو علم الدين يطلقون الرصاص عشوائيًا بعد اخلاء سبيله اثر اطلاقه النار من سلاح حربي

مشهد اطلاق النار من سلاح حربي والذي اوقف على اساسه النائب السابق عثمان علم الدين لم يكن كافياً لمحاسبته قضائياً. اخلي سبيل علم الدين بسند اقامة بعد ساعات من توقيفه.
وفور خروجه اطلق مناصروه الرصاص عشوائياً وبشكل مكثف في ارجاء المنية. وقد شكر علم الدين عضو كتلة تجدد النائب اشرف ريفي والقوات اللبنانية على مساعيهما لإخلاء سبيله.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية