تقارير نشرة الاخبار 02 تشرين الأول 2022 - 13:25 02/10/2022 13:25:00 مناصرو علم الدين يطلقون الرصاص عشوائيًا بعد اخلاء سبيله اثر اطلاقه النار من سلاح حربي

مناصرو علم الدين يطلقون الرصاص عشوائيًا بعد اخلاء سبيله اثر اطلاقه النار من سلاح حربي

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LBCI News Lebanon

مشهد اطلاق النار من سلاح حربي والذي اوقف على اساسه النائب السابق عثمان علم الدين لم يكن كافياً لمحاسبته قضائياً. اخلي سبيل علم الدين بسند اقامة بعد ساعات من توقيفه.



وفور خروجه اطلق مناصروه الرصاص عشوائياً وبشكل مكثف في ارجاء المنية. وقد شكر علم الدين عضو كتلة تجدد النائب اشرف ريفي والقوات اللبنانية على مساعيهما لإخلاء سبيله. الإعلان * حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية





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