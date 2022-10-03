تقارير نشرة الاخبار
03 تشرين الأول 2022 - 14:33
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هل تفصلنا أيام عن عملية ترسيم الحدود؟

هل تفصلنا أيام عن عملية ترسيم الحدود؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار اسرائيل, هوكستين ,ترسيم الحدود البحرية ,هل تفصلنا أيام عن عملية ترسيم الحدود؟
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Lebanon News
يوم الثلثاء يفترض أن يرسل الجانب اللبناني الملاحظات القانونية والتقنية التي وضعها على المقترح الاميركي المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل إلى الوسيط الأميركي آموس هوكستين، وسط تكتم رسمي على هذه الملاحظات وتأكيد على أن لبنان لم يوافق بعد على المقترح الأميركي وإن كانت الامور سريعة وشياطين التفاصيل باتت صغيرة جدًا ومن الممكن توقيع الاتفاق خلال ايام اذا تم الاخذ بهذه الملاحظات، على أن يراجع الجانب الأميركي هذه الملاحظات ويناقشها مع الجانب الإسرائيلي ليعود بعدها بعرض معدل.
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