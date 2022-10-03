هل تفصلنا أيام عن عملية ترسيم الحدود؟

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يوم الثلثاء يفترض أن يرسل الجانب اللبناني الملاحظات القانونية والتقنية التي وضعها على المقترح الاميركي المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل إلى الوسيط الأميركي آموس هوكستين، وسط تكتم رسمي على هذه الملاحظات وتأكيد على أن لبنان لم يوافق بعد على المقترح الأميركي وإن كانت الامور سريعة وشياطين التفاصيل باتت صغيرة جدًا ومن الممكن توقيع الاتفاق خلال ايام اذا تم الاخذ بهذه الملاحظات، على أن يراجع الجانب الأميركي هذه الملاحظات ويناقشها مع الجانب الإسرائيلي ليعود بعدها بعرض معدل.