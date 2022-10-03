تقارير نشرة الاخبار
03 تشرين الأول 2022 - 14:40
03/10/2022 14:40:00
"الترسيم" الحكومي يراوح مكانه
الطبخة الحكومية لم تنضج بعد
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