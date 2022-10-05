التغطية الصحية لمرضى وزارة الصحة تم رفعها ...علها تخفف من الأوجاع

وأخيراً سترفع وزارة الصحة هامش التغطية الصحية لمرضى الوزارة تحديداً!
صحيح أن هذا القرار سيغطي كل كلفة طبابة مرضى وزارة الصحة الا انه سيساهم بخفض قيمة الفروقات التي سيدفعها المريض للمستشفيات الخاصة أو الحكومية، لأن وزارة الصحة ستدفع عنه بمعدل 6 أضعاف التعرفة القديمة، ويبقى عليه أن يدفع بمعدل 20% من قيمة الفاتورة الاستشفائية المُستحقة.
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