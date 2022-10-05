التعويل على تشكيل حكومة كاملية الصلاحيات

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اتفق المعنيون بملف تشكيل الحكومة أن لا جديد يؤشر إلى أن الحكومة سترى النور قريبا وأن لبس في الأفق ما يشير إلى أن تبديلا في بعض الوزراء الحاليين قد رسى على صيغة معينة، واللافت أن الفرقاء المعنيين بالتشكيل يتهمون بعضهم البعض بالعرقلة لجهة أن كل منهم يريد تبديل وزراء من جهته ما سيؤدي إلى أخلال بالتوازن الحكومي بحسب مصادر مقربة من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.وقالت هذه المصادر إن فتح باب التعديل على مصراعيه في وزراء حكومة تصريف الأعمال يعني أننا أصبحنا أمام تشكيلة حكومية مختلفة كليا عن التشكيلة الموجودة حاليا، وأن التعديل الذي يطرحه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لا يؤدي إلى خلل في توازن التركيبة الحكومية.