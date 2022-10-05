تقارير نشرة الاخبار
05 تشرين الأول 2022 - 13:30
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التعويل على تشكيل حكومة كاملية الصلاحيات

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Lebanon News
اتفق المعنيون بملف تشكيل الحكومة أن لا جديد يؤشر إلى أن الحكومة سترى النور قريبا وأن لبس في الأفق ما يشير إلى أن تبديلا في بعض الوزراء الحاليين  قد رسى على صيغة معينة، واللافت أن الفرقاء المعنيين بالتشكيل يتهمون بعضهم البعض بالعرقلة لجهة أن كل منهم يريد تبديل وزراء من جهته ما سيؤدي إلى أخلال بالتوازن الحكومي بحسب مصادر مقربة من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
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وقالت هذه المصادر إن فتح باب التعديل على مصراعيه في وزراء حكومة تصريف الأعمال يعني أننا أصبحنا أمام تشكيلة حكومية مختلفة كليا عن التشكيلة الموجودة حاليا، وأن التعديل الذي يطرحه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لا يؤدي إلى خلل في توازن التركيبة الحكومية.
 
 
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