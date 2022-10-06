اجتماعات متسارعة مع الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية

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مع تحديد رئيس مجلس النواب يوم الخميس 13 تشرين، موعدا لعقد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية، سارعت الاجتماعات لا سيما عند جبهة المعارضة التي تضم القوات والكتائب وتجدد وعدد من القوى المعارضة في المجلس النيابي، والتي حسمت موقفها بمنح أصواتها لمرشحها النائب ميشال معوّض الذي حصل على 36 صوتاً في الجلسة الأولى.وصول النائب ميشال معوض الى قصر بعبدا، يتطلب تأمين 50 صوتا اضافيا فوق رقم 36 الذي حصل عليه في الجلسة الأولى لتأمين نصاب انعقاد الجلسة الاولى وهو 86 نائباً.