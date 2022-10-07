تقارير نشرة الاخبار
07 تشرين الأول 2022 - 13:30
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حماسة أساتذة التعليم الخاص للإنتخابات غائبة

انتخابات الدورة الثانية من إنتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تبدو باهتة لغياب الحماسة Lebanon, news ,lbci ,أخبار المدارس الخاصة, نقابة المعلمين, الدورة الثانية,انتخابات,انتخابات الدورة الثانية من إنتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تبدو باهتة لغياب الحماسة
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Lebanon News
بفتور واضح يتعاطى اساتذة التعليم الخاص مع انتخابات نقابتهم, فغياب الحماسة لدى الأساتذة كان واضحا, مع انخفاض عدد المرشحين واللوائح المتنافسة نسبة للأعوام السابقة, عدا عن فشل الدورة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الفائت من تأمين النصاب لإجراء عملية الاقتراع, ما فتح الباب امام دورة ثانية, يكون الانتخاب فيها قانونيا بمن حضر. 
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