حماسة أساتذة التعليم الخاص للإنتخابات غائبة

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بفتور واضح يتعاطى اساتذة التعليم الخاص مع انتخابات نقابتهم, فغياب الحماسة لدى الأساتذة كان واضحا, مع انخفاض عدد المرشحين واللوائح المتنافسة نسبة للأعوام السابقة, عدا عن فشل الدورة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الفائت من تأمين النصاب لإجراء عملية الاقتراع, ما فتح الباب امام دورة ثانية, يكون الانتخاب فيها قانونيا بمن حضر.