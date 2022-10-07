تقارير نشرة الاخبار
07 تشرين الأول 2022 - 13:43
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"لغز الاقوياء" مسلسل يجمع بين الدراما والتشويق على شاشة الـ LBCI

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Lebanon News
كارلوس عازار، ريم نصر الدين، صفاء سلطان، يوسف حداد، ختام اللحام ونخبة كبيرة من الممثلين اجتمعوا بهذا هالعمل. عاشوا مصاعب  وظلم الحياة ضمن قصة حبكت احداثها بدقة جويل  مغامس  واخرجها إيلي الرمّوز وهي من انتاج Gold Films. 

دراما تداخل فيها مشاهد الأكشن والحماس بالحب والرومانسية لتشكل احداث مترابطة عنوانا... لغز الاقوياء. 
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