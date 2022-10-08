تقارير نشرة الاخبار
08 تشرين الأول 2022 - 13:19
Back

كارثة بيئية تخرج من معمل فرز النفايات في بر الياس

كارثة بيئية تخرج من معمل فرز النفايات في بر الياس Lebanon, news ,lbci ,أخبار بر الياس, فرز النفايات, معمل,كارثة بيئية,كارثة بيئية تخرج من معمل فرز النفايات في بر الياس
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
صدّقوا أن هذا الدخان متصاعد من معمل لفرز وطمر للنفيات... معمل كلّف الإتحاد الأوروبي 5 خمسة مليون يورو لتنفيذه.

الا ان النتيجة كانت على الشكل الآتي: عدد من الأشخاص قاموا بحرقِ كميات كبيرة من النفايات داخل المعمل بهدف بيع الحديد الموجود فيها مقابل بضعة دولارات.

معمل النفايات المعروف بمعمل برّ الياس كان يفرز نفايات منطقة قب الياس، برّ الياس والمرج، توقف عن الخدمة منذ نحو سبعة أشهر، بعد انتهاء مدة العقد مع المشغل الذي رفض التجديد بسبب الازمة المالية والكُلفة الباهظة التي سيتكبدها نتيجة انخفاض سعرِ صرف الليرة مقابل الدولار.
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً