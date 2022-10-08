كارثة بيئية تخرج من معمل فرز النفايات في بر الياس

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LBCI News Lebanon

صدّقوا أن هذا الدخان متصاعد من معمل لفرز وطمر للنفيات... معمل كلّف الإتحاد الأوروبي 5 خمسة مليون يورو لتنفيذه.



الا ان النتيجة كانت على الشكل الآتي: عدد من الأشخاص قاموا بحرقِ كميات كبيرة من النفايات داخل المعمل بهدف بيع الحديد الموجود فيها مقابل بضعة دولارات.



معمل النفايات المعروف بمعمل برّ الياس كان يفرز نفايات منطقة قب الياس، برّ الياس والمرج، توقف عن الخدمة منذ نحو سبعة أشهر، بعد انتهاء مدة العقد مع المشغل الذي رفض التجديد بسبب الازمة المالية والكُلفة الباهظة التي سيتكبدها نتيجة انخفاض سعرِ صرف الليرة مقابل الدولار.

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