تقارير نشرة الاخبار
09 تشرين الأول 2022 - 13:29
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انتخابات مجلس نقابة معلمي المدارس الخاصة..

انتخابات مجلس نقابة معلمي المدارس الخاصة.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقابة معلمي المدارس الخاصة..,انتخابات مجلس,انتخابات مجلس نقابة معلمي المدارس الخاصة..
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Lebanon News
بعد فشل الدورة الأولى من انتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة بإخراج مجلس تنفيذي ونقيب الأحد الفائت لعدم تأمين النصاب، اقترع اساتذة التعليم الخاص الأحد في سبعة مراكز حددتها النقابة، في مختلف المحافظات.
عملية الإقتراع مرت بهدوء، اذ كانت نسبة المشاركة خجولة مقارنة بالسنوات الماضية.

بورصة الترشيحات بدأت بستة وثلاثين مرشحا، انسحب ثلثهم، وبقي أربعة وعشرون مرشحا.
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تسعة عشر منهم، انضووا في لائحتين، فيما خاض خمسة مرشحين الانتخابات كمستقلين.
 
 
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