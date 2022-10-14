تقارير نشرة الاخبار
14 تشرين الأول 2022 - 13:30
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ترسيم الحدود البحرية مع سوريا ضرورة

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Lebanon News
تعتمد سوريا في رسم خط حدودها البحرية مع لبنان، كأنه امتداد للحدود البرية التي يشكلها النهر الكبير الفاصل بين البلدين، وقد خلق هذا الأمر منطقة نزاع مع الخط اللبناني البحري.

وهي ممتدة في البلوكين ١ و٢ وتزيد مساحتها عن ٩٠٠ كلم مربعا هي الأن تحت السيطرة السورية.

تفيد المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع أن تواصلا حصل بين الجانبين اللبناني والسوري مع بدء مفاوضات الترسيم للحدود الجنوبية، ولكن هذا التواصل لم يكتمل لأسباب سياسية، ولكن اتفاق الترسيم الذي حصل جنوبا قد يسرع من خطوة الترسيم شمالا لا سيما وأن العائق السياسي الذي كان يحول او يعرقل المحادثات مع السوريين في هذا الشأن قد يختفي لحساب المصلحة اللبنانية ولا سيما في الشمال.
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