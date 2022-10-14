تفاصيل زيارة كولونا بيروت

الإعلان

لم تأت ِوزير الخارجية الفرنسية كارترين كولونا الى لبنان باسم بلدها فقط بل باسم الإتحاد الأوروبي ومَن سمّتهم الشركاء الدوليين وأصدقاء لبنان، حملت معها بوضوح ٍ رسالة ً واضحة الى الرؤساء الثلاثة الذين التقتهم قبل ظهر الجمعة: كما نجحتم في الوصول الى الترسيم البحري، عليكم أن تستغلوا الفرصة لإنتخاب رئيس ٍ ضمن المهلة الدستورية المتاحة تجنّبا ً لتكرار تجربة العام 2014، فالوقت داهمٌ جداً، والشعب ُ لم يعُد بإمكانه التحمّل.