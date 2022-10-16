تقارير نشرة الاخبار
16 تشرين الأول 2022 - 13:40
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قانون السرية المصرفية في آخر فرصة له

ما هي آخر التعديلات على مشروع القانون؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار السرية المصرفية, إصلاحات,مشروع قانون,ما هي آخر التعديلات على مشروع القانون؟
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Lebanon News
لم يعد لبنان يملك ترف الوقت لاقرار القوانين الاصلاحية الملحة بالنسبة للمجتمع الدولي، مع تحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة في آخر عشرة أيام من ولاية رئيس الجمهورية وحتى إنتهائها في  31 من الشهر الحالي.

أبرز هذه القوانين هو قانون السرية المصرفية الذي سيحضر بعد طول انتظار على جدول اعمال الهيئة العامة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل. 
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