قانون السرية المصرفية في آخر فرصة له

ما هي آخر التعديلات على مشروع القانون؟

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LBCI News Lebanon

لم يعد لبنان يملك ترف الوقت لاقرار القوانين الاصلاحية الملحة بالنسبة للمجتمع الدولي، مع تحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة في آخر عشرة أيام من ولاية رئيس الجمهورية وحتى إنتهائها في 31 من الشهر الحالي.



أبرز هذه القوانين هو قانون السرية المصرفية الذي سيحضر بعد طول انتظار على جدول اعمال الهيئة العامة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل.

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