زيارة وزير الطاقة إلى الجزائر مؤجلة

الجزائر ترجئ زيارة فياض الى عاصمتها

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ترجئ زيارة فياض الى عاصمتها,الجزائر ,الجزائر ترجئ زيارة فياض الى عاصمتها

LBCI News Lebanon

ازاء الايجابية المنتظرة من اتفاق ترسيم الحدود، وزير البترول والثروة المعدنية المصرية يؤكد خلال لقائه وزير الطاقة وليد فياض التزام مصر وجهوزيتها لضخ الغاز الطبيعى فوراً الى لبنان فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصري واستقباله في الاراضى اللبنانية.

في المقابل، الجزائر ترجئ الزيارة التي كان مقرراً أن يقوم بها فياض الى العاصمة الجزائرية، تحت عنوان التزامات عاجلة طرأت على أجندة نظيره الجزائري.

الإعلان