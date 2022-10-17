زيارة وزير الطاقة إلى الجزائر مؤجلة

ازاء الايجابية المنتظرة من اتفاق ترسيم الحدود، وزير البترول والثروة المعدنية المصرية يؤكد خلال لقائه وزير الطاقة وليد فياض التزام مصر وجهوزيتها لضخ الغاز الطبيعى فوراً الى لبنان فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصري واستقباله في الاراضى اللبنانية.
في المقابل، الجزائر ترجئ الزيارة التي كان مقرراً أن يقوم بها فياض الى العاصمة الجزائرية، تحت عنوان التزامات عاجلة طرأت على أجندة نظيره الجزائري.
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